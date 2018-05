Caterina Balivo a riposo: Detto Fatto pronto a tornare dopo il Giro d'Italia

Caterina Balivo tornerà presto in tv. La conduttrice napoletana è infatti a riposo in questi giorni, a causa della sospensione del suo programma “Detto Fatto”, che ha lasciato il posto per tre settimane al Giro d’Italia, in onda in quella fascia pomeridiana su Rai Due.

La trasmissione tornerà regolarmente in onda sulla seconda rete della tv di Stato a partire da lunedì 28 maggio, dopo la conclusione della corsa rosa.