L'amica geniale 2, appuntamento con i casting

A Ischia si avvicina il momento dei casting per la nuova stagione de "L'amica geniale": la produzione cerca comparse per la serie di Rai, Hbo, Wildside e Tim Vision e ispirata ai romanzi di Elena Ferrante.

L’annuncio della Wildside è per uomini (massimo taglia 50) e donne (massimo taglia 48), dai 18 agli 80 anni, e per bambini dai 6 ai 12 anni. Bisogna non avere tatuaggi e non tagliare capelli e sopracciglia fino alla chiusura del casting. L'appuntamento è per giovedì 28 marzo presso il Teatro polifunzionale di Ischia dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Servono figure popolari e borghesi, rispettivamente con "volti bruciati da sole e mare" e tratti delicati.

Sull'isola verde verranno girate due puntate e mezzo, con le riprese che avverrano tra fine maggio e fine luglio.