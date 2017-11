Il Castello delle Cerimonie, anticipazioni puntata del 3 novembre: la prima vacanza senza Don Antonio

Sesta puntata de Il Castello delle Cerimonie, in onda questa sera su Real Time. Il programma tv, orfano di Don Antonio Polese, vede in questa nuova edizione come protagoniste la figlia del boss, Donna Imma e Matteo. Nella sesta puntata protagonisti Elena e Aniello, che celebreranno il loro amore italo-russo.

Saranno trasmesse anche le immagini della vacanza a Capri della famiglia Polese, la prima senza Don Antonio, tra ricordi e tanta nostalgia.

Il programma si può rivedere on demand su dplay.com, per chi dovesse perderlo su Real Time.