Torna il Castello delle Cerimonie, al via l'ottava edizione

Si avvicina la nuova stagione del Castello delle Cerimonie. Lo show ambientato a La Sonrisa tornerà infatti – come di consueto su Real Time – a partire da venerdì 30 agosto 2019 alle 22.40.

La parola chiave quest'anno sarà "magia", con matrimoni più che mai da favola tra le sale ricche di specchi e dorature del "castello".

Quella in procinto di iniziare è l'ottava edizione, la terza senza il compianto "Boss delle Cerimonie" don Antonio Polese. Inizialmente più all'insegna della "veracità" dei protagonisti, senza filtri o sofisticazioni particolari, lo show è recentemente stato improntato su un'interessante costruzione narrativa e da commedia.

Nel trailer della nuova stagione, donna Imma Polese ha un mantello da "sacerdotessa" come di una setta, e apre come per incantesimo le magiche porte del castello.