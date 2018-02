Carro sui rifiuti di Napoli, polemiche sulla rettifica del TgR Lazio

Finisce con una rettifica del TgR Lazio la vicenda del Carnevale di Formello 2018, in un primo momento dato dalla testata Rai erroneamente come vinto da un carro allegorico sui rifiuti a Napoli. Una notizia che aveva suscitato notevoli polemiche nel capoluogo partenopeo, così come non ha lasciato indifferenti l'errata corrige trasmessa.

"È giunta oggi la rettifica della notizia data dalla redazione del TgR Lazio sul Carnevale di Formello – è il post sui social dello scrittore Angelo Forgione, che aveva sollevato la questione – e, più precisamente, sul carro vincitore, che non era quello dedicato all'ormai lontana crisi dei rifiuti di Napoli, vincitore di una passata edizione della manifestazione". "E pazienza – prosegue Forgione – se il TgR Lazio si sia scusato solo con gli abitanti di Formello per aver leso l'immagine della cittadina laziale e non anche con i napoletani, soprattutto quelli residenti nel Lazio, che sono trasaliti nel veder diffondere, ancora una volta e ampiamente, i soliti stereotipi sulla loro città, prima di segnalarmi la notizia".

Gli fanno eco, dalla Radiazza di Radio Marte, lo speaker radiofonico Gianni Simioli ed il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "È davvero assurdo – spiegano – che i giornalisti del Tg Regionale del Lazio, nel rettificare la notizia sul carro del Carnevale di Formello dedicato all’emergenza rifiuti a Napoli, si siano scusati con gli abitanti del comune laziale e non con quelli della Campania, gli unici a essere stati offesi da quella notizia”. “Quella notizia falsa ha offeso i campani eppure al Tg3 regionale hanno pensato di scusarsi solo con gli abitanti di Formello, come evidenziato dal video postato da Angelo Forgione – hanno aggiunto – ancora una volta è passata l’idea che offendere Napoli e i napoletani sia normale e permesso”.