Capodanno su Canale 5: ci sarà Anna Tatangelo, non Gigi D'Alessio

L'appuntamento per la tradizionale festa di Capodanno su Mediaset sarà quest'anno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).

A partire dalle ore 21.00 si avvicenderanno sul palco tantissimi artisti e musicisti italiani tra i più noti ed apprezzati, come Alexia, Annalisa, Benji & Fede, Michele Bravi, Alex Britti, Federica Carta, Fred De Palma, Elodie, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, L’Aura, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Nesli, Noemi, Gabry Ponte, Riki, Ron, Enrico Ruggeri, Sergio Sylvestre, Anna Tatangelo, Thomas, Mario Venuti, Michele Zarrillo.



Padrona di casa sarà Federica Panicucci, che sarà affiancata, in alcuni momenti, da Ylenia e Daniele Battaglia di Radio 105, Chiara Tortorella e Alessandro Sansone di R101, e Katia Giuliani e Roberto Gentile di Radio Subasio.



L’intero evento, con la regia di Roberto Cenci, sarà trasmesso a partire dalle 21.00 in diretta su Canale 5 ed in contemporanea su Radio 105, R101 e Radio Subasio.

E' ufficiale, dunque, che non ci sarà tra i protagonisti Gigi D'Alessio, vero e proprio mattatore degli ultimi capodanni Mediaset.