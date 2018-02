Cake Star, le migliori pasticcerie napoletane si sfidano sul Real Time

Una nuova trasmissione tv tra dolci gustosi, torte raffinate, cioccolatini golosi. Si tratta di “Cake Star: Pasticcerie in sfida” ed andrà in onda da stasera, ogni venerdì, dalle 21.10 su Real Time.

Nel viaggio-sfida tra le pasticcerie più note del Paese non mancheranno eccellenze partenopee, che si sfideranno tra loro come i colleghi di Torino, Lucca, Bari, Catania, Bologna, Verona e Cagliari.

A condurre Katia Follesa, definita dalla produzione “la cliente più esigente del piccolo schermo”, e Damiano Carrara, il pasticcere “più affascinante del nuovo e del vecchio continente”.

Come funziona

In ogni puntata tre pasticceri si sfideranno per conquistare il palato dei giudici e dei loro stessi avversari, ottenendo un punteggio da 0 a 5 stelle. Ogni contendente verrà giudicato per la pasticceria, il cabaret delle paste e il "pezzo forte". Chi avrà ricevuto più stelle accederà al duello finale, che si svolgerà lontano dal proprio laboratorio. Obiettivo, il trofeo di Cake Star, il titolo di miglior pasticceria della città e un premio in denaro di 2mila euro.