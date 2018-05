De Sica riabbraccia Boldi per il cinepanettone 2018: a produrlo non sarà De Laurentiis

Non è di certo un gran momento per Aurelio De Laurentiis: la contestazione dei tifosi (che si aspettavano qualche mossa in più sul mercato di gennaio) e una concorrenza spietata per il prossimo film di Natale 2018. Già, perché a Natale torna la mitica coppia Boldi-De Sica, quella che con i cinepanettoni ha fatto per quasi trent'anni le fortune proprio del produttore romano presidente del Napoli. Boldi e De Sica, però si ricompongono sotto "altra bandiera". La produzione di 'Amici come prima' questo il titolo scelto per la reunion, è affidata a Indiana Production e Medusa Films, la regia è dello stesso Boldi.

Boldi e De Sica tornano insieme dopo i recenti, reciproci screzi con De Laurentiis, in occasione dell'uscita del cinepanettone 2017.