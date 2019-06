Tiziano Ferro in concerto allo Stadio San Paolo: l'annuncio

Tiziano Ferro sarà in concerto allo stadio San Paolo di Napoli nell'estate 2020. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista sui suoi profili social.

L'appuntamento rientra nel nuovo tour negli stadi "TZN 2020" del cantautore, che lo vedrà protagonista nell'estate 2020 con 12 concerti dopo l'uscita del nuovo album 'Accetto Miracoli', prevista per il 22 novembre prossimo su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia).

La data napoletana è prevista per mercoledì 24 giugno 2020.

I biglietti per i concerti (ad eccezione di quello di Bari) saranno disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di venerdì 14 giugno 2019 (per 72 ore) sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo, dove saranno reperibili le informazioni per accedere all'anteprima.

La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di lunedì 17 su www.livenation.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.