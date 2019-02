Biagio Izzo contro Gomorra: "Noi napoletani dovremmo difendere la città"

Contro un'immagine stereotipata di Napoli presentata da alcuni film e serie tv, dopo de Magistris si schiera anche il noto attore e comico partenopeo Biagio Izzo. "E' un' immagine che non mi piace", dice Izzo durante la trasmissione 'I lunatici' di Radio Due Rai. "A Napoli ci sono problemi, come nelle altre città, ma a volte vengono presentati in maniera troppo forte. Ho avuto la sfortuna di vedere un pezzo di Gomorra, c'erano frasi toste e volgari. Ai miei figli di 11 e 14 anni non l'ho mai fatto vedere e, mi dispiace dirlo, io non ho mai visto una puntata. Conosco gli attori, che sono tutti bravissimi ma noi napoletani dobbiamo essere i primi ad aiutare la città. Io difendo Napoli ovunque vada, a volte è indifendibile ma sono rimasto a vivere qui, bisogna investire in questa città, troppo facile andare via e prendere le distanze: Napoli non è solo Scampia".