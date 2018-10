I bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni seconda puntata: misterioso omicidio

Lunedì 15 ottobre alle 21,25 andrà in onda su Rai1 un nuovo appuntamento con la seconda stagione della fiction "I bastardi di Pizzofalcone", dal titolo "Pane".

Pasquale Granato, proprietario di una storica panetteria di Napoli, dove ancora il pane si fa col lievito madre, è stato ucciso a colpi di pistola. Sulla scena del delitto arrivano per primi i Bastardi. Immediatamente dopo, irrompono gli uomini dell'Antimafia, compreso il famoso e potente procuratore Diego Buflardi. Tra Lojacono e Buffardi sono subito scintille, anche la Piras, involontariamente, finisce in mezzo alla loro competizione, professionale e non solo.