Barbara D'Urso non va mai in ferie: lo spot dedicato ai suoi telespettatori

Quanto manca Barbara D'Urso ai suoi telespettatori? Difficile dirlo. Di certo è che a Barbara D'Urso mancano, e molto, i suoi telespettatori, gli studi delle sue trasmissioni, le telecamere, i suoi programmi. Lo dimostra uno spot in onda in questi giorni sulle reti Mediaset. Il filmato dà appuntamento a settembre a tutti i fan della conduttrice partenopea, che in teoria dovrebbe essere andata in vacanza. Invece, come svela lo spot, Barbara D'Urso non va mai in ferie.