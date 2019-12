E' Barbara D'Urso il personaggio tv della decade: "La gente semplice mi ama"

Il Corriere della Sera ha lanciato nei giorni scorsi un sondaggio: i lettori hanno potuto votare quello che considerano "il personaggio televisivo della decade". Con un risultato schiacciante la vittoria è andata alla conduttrice di Mediaset Barbara D'Urso, che ha battuto Lilli Gruber, Maria De Filippi, Carlo Conti, Cattelan e Milly Carlucci.

La conduttrice partenopea ha incassato circa 300mila preferenze. "Non me l'aspettavo", ha detto Barbara D'Urso al Corriere. "Per me era impossibile. Ho letto gli altri nomi e ce ne erano di molto forti. Si vede che la tv generalista interessa ancora molto. So che me la sono battuta con Lilli Gruber, la stimo molto. Siamo diverse, lei ha avuto il sostegno di grandi giornalisti, io quello della gente semplice".