Caso Weinstein, Barbara D'Urso spiazza tutti: “Ho ricevuto proposte indecenti”

Barbara D’Urso è intervenuta nella sua trasmissione Pomeriggio Cinque a proposito del caso Harvey Weinstein, il produttore di Hollywood accusato di molestie sessuali ai danni di alcune attrici tra cui anche Angelina Jolie, Judith Godrèche, Gwyneth Paltrow, Rosanna Arquette, Mira Sorvino, Cara Delevingne, Léa Seydoux, Kate Beckinsale, Ambra Battilana, Dawn Dunning e Asia Argento.

Daniele Interrante e Vladimir Luxuria hanno mostrato delle perplessità nei riguardi soprattutto di Asia Argento – tra le più attive nella denuncia di Weinstein – sostenendo l’attrice avesse comunque continuato un rapporto con lui accettando il compromesso sessuale, mentre Anna Pettinelli ha difeso Asia.

Barbara D’Urso si è a lungo tenuta in disparte nella discussione, poi ha detto la sua, confessando di essersi trovata in una situazione simile a quella dell’attrice, di aver ricevuto delle “proposte indecenti”: “Mi ci sono trovata e ho detto no. Io ho avuto un uomo per 11 anni che faceva film e non ho mai voluto una parte nei suoi lavori. Non c’è bisogno di accettare violenze e compromessi, mai. E dico comunque alle donne di denunciare sempre”.