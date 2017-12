Barbara D'Urso punzecchia le sorelle Parodi: "Non dovevano stracciarmi?"

Sta prendendo le sue rivincite Barbara D'Urso: la popolare conduttrice napoletana, anchorwoman di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui si sfoga e rivela le cattiverie ascoltate dall'estate 2017, quando qualcuno - a suo dire - la metteva in discussione. "Ho guadagnato la fiducia delle persone giorno dopo giorno. Quest'estate si diceva tutto su di me e non ho mai replicato", spiega la D'Urso. "Secondo alcuni Pier Silvio Berlusconi mi detestava, Giletti doveva prendere il mio posto, le sorelle Parodi dovevano stracciarmi. Ma io so che nel mio piccolo guscio cerco di non dare fastidio a nessuno, prendendo atto che invece alcune persone dicono cose spregevoli e immotivate su di me".



"Il grande successo di quest'anno forse arriva proprio dopo tanti torti subiti, attacchi quotidiani e gratuiti che non merito. Sono in pace con me stessa, Mediaset mi tratta da regina e forse qualcuno si innervosisce perché non vive nelle mie stesse condizioni", chiosa Barbara D'Urso. Presto alla conduttrice sarà assegnato un nuovo programma Mediaset, in prima serata.