Barbara D'Urso: "Buttate gli oggetti vecchi per l'anno nuovo". Arrivano commenti crudeli

"Buona domenica e buon ultimo giorno del 2017! Preparate un oggetto vecchio da buttare dalla finestra a mezzanotte!", questo il post di Barbara D'Urso che, allegando una foto probabilmente scattata da uno dei ponti di Venezia, ha generato una valanga di commenti offensivi. Qualcuno la chiama "vecchia", invitandola addirittura a buttarsi, una signora le chiede se la scelta di non indossare gonne "è per non far vedere che sei vecchia".



Insomma veri e propri hater che hanno preso spunto da una frase innocente e da una foto scattata in un momento di felicità della D'Urso per ricoprire la conduttrice napoletana di insulti. Molti di più, per fortuna, i commenti di fan che mostrano di apprezzare l'invito e gli auguri della D'Urso.