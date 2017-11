Milly Carlucci alla ricerca di nuovi talenti nel napoletano con “Ballando on the road 2017”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

“Ballando on the Road: in cerca di talenti” prosegue senza sosta il suo tour per l’Italia alla scoperta di nuovi e talentuosi ballerini. Milly Carlucci e la sua instancabile squadra, ogni settimana fanno tappa in una nuova regione accolti dal calore del pubblico, centinaia gli iscritti ad ogni selezione. Al suo fianco i grandi maestri e giudici del ballo più popolari del piccolo schermo, insieme per sei appuntamenti live, presentati da Gallerie Auchan, una grande opportunità di mostrare le proprie qualità artistiche, per tutti gli appassionati di ballo, professionisti o semplici amanti di questa disciplina. Il tour è realizzato in collaborazione con Caffè Motta. Solo al termine delle audizioni scopriremo chi realizzerà l’ambito sogno di apparire su Rai Uno, nello show dedicato alla danza più amato della tv: Ballando con le stelle!

Il viaggio di “Ballando on the road: in cerca di talenti”, partito due settimane fa, dopo aver toccato Lombardia e Veneto arriva al sud dove la danza si contamina con il folclore e la tradizione. Milly Carlucci e il suo team saranno il 18 e il 19 presso il Parco Commerciale Auchan Giugliano (Località a S.Maria a Cubito, 80014 - Napoli) per due giorni di intense audizioni.

Il 25 e 26 Novembre il talent attraverserà lo stretto per approdare in Sicilia, presso la Galleria Auchan Porte di Catania (Via Gelso Bianco, 95121 Catania CT). Nel weekend tra il 2 e 3 Dicembre ancora una splendida località del sud, in Puglia presso il Centro Commerciale Auchan Mesagne di Brindisi (Via Appia, 72023 Mesagne). Il gran finale per l’edizione 2017 è atteso a Roma il 16 e 17 Dicembre presso il Centro Commerciale Auchan di Casalbertone (Via Alberto Pollio, 50, 00159).

Gli incontri con gli appassionati del ballo inizieranno alle ore 13.00 di ogni sabato e domenica in programma. Un’occasione incredibile per tutti gli amanti di questa disciplina e professionisti di qualunque tipologia di danza. Uomini e donne di qualsiasi età, anche minorenni, che avranno la possibilità di mostrare il proprio talento davanti a Milly Carlucci. Ogni tappa avrà al suo fianco i grandi maestri del ballo, e una giuria di esperti pronti a valutare i migliori talenti capitanati dall’inossidabile e coinvolgente Carolyn Smith. Fra i maestri partecipanti alla tappa di Giugliano potrete vedere: il travolgente Raimondo Todaro che nella scorsa edizione di Ballando è stato al fianco della simpaticissima modella Ksenia, Vera Kinnunen che ha letteralmente stregato il pubblico ballando con Oney Tapia, Stefano Oradei maestro nella passata edizione della giornalista Anna La Rosa. I maestri del programma regaleranno al pubblico presente inaspettate performance dal vivo. A ciascun candidato è consentito iscriversi ad una sola delle tappe in programma e potrà scegliere di esibirsi in una delle due categorie. Categoria Pro: atleti agonisti con un rilevante curriculum di gare nazionali e internazionali e una consolidata esperienza di insegnamento. Categoria Open: appassionati delle varie discipline del ballo di coppia o di gruppo con o senza curriculum agonistico. Per poter partecipare all’evento è necessario leggere attentamente il regolamento: sul sito ufficiale di Ballando on the road (https://ballandoontheroad.com/regolamento-botr-2017/) e registrarsi compilando l’apposito Form. Una volta registrati, si riceverà una email di conferma da stampare (o conservare sul proprio smartphone) e portare con sé il giorno dell’evento. Ma per restare sempre connessi con il tour, tappa dopo tappa, gli spettatori avranno a disposizione anche la pagina Facebook (https://facebook.com/MillyCarlucciOfficial/ oppure https://fb.me/MillyCarlucciOfficial) o Twitter (https://twitter.com/milly_carlucci). Per qualsiasi problema tecnico in fase di registrazione è possibile inviare una mail a: support@millycarlucci.net.