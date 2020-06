Caterina Balivo lascia per un po' la tv: la sua commozione in diretta

Dopo due anni Caterina Balivo lascia il format pomeridiano 'Vieni da me'. "Sono trascorsi quindici anni da quando vi dico 'Buon pomeriggio'": questo l'incipit del saluto della conduttrice partenopea ai suoi telespettatori. Dopo due stagioni la Balivo lascia e - come anticipa il sito specializzato di Davide Maggio - si concederà un periodo sabbatico, in cui dedicarsi alla famiglia.

"Ripenso a Festa Italiana, Pomeriggio sul 2, Detto Fatto, Vieni da Me, e in particolar modo il successo di questi ultimi due anni mi ha davvero ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto. Ma per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. E questi momenti così difficili per tutti noi mi hanno davvero insegnato a dare il giusto valore alle cose e a trovare il coraggio di lasciare questo porto meraviglioso, prestigioso e sicuro, che anch’io ho aiutato a costruire, che è Vieni da Me. Quindi davvero è arrivato il tempo di rifare nuove esperienze, per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case. Mi mancherete tantissimo e vi ringrazio perché ogni volta davvero ci avete dato la spinta per raggiungere quel porto che sognavamo così, come meta finale. Io però sono sicura di una cosa: che noi non ci perderemo di vista“, spiega la Balivo in diretta.