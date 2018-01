"Bella tu, ma l'abito...": fa discutere l'outfit di Caterina Balivo

Per la diretta di 'Detto Fatto' di oggi mercoledì 10 gennaio la conduttrice napoletana Caterina Balivo ha scelto di indossare un abito bianco che ha fatto discutere i suoi follower su Instagram. Molti gli apprezzamenti ma anche qualche critica, insolite tra i fan della Balivo: "Avrei scelto un outfit diverso", uno tra i tanti commenti. "Questo outfit non ti dona", "Non ti offendere se ti dico che questo vestito non ti valorizza", "Meglio in nero".



Una puntata definita comunque "super briosa" da Caterina Balivo.