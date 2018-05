Dopo Un Posto al Sole, una nuova serie made in Naples: il progetto dei protagonisti

Hanno fondato una loro casa di produzione, la K2 film. Patrizio Rispo, Claudia Ruffo, Davide De Venuto e Francesco Vitiello, protagonisti di Un Posto al Sole, stanno progettando una nuova serie made in Naples dal titolo "In dolce attesa".

Le riprese dell'episodio pilota si sono appena concluse, ed il progetto degli attori che nella storica soap Rai interpretano Raffaele, Angela, Andrea e Diego sta per vedere la luce. Claudia Ruffo, in particolare, sarà anche una delle interpreti della nuova serie, mentre i protagonisti sono Agnese Lorenzin (In Upas, Susanna) e Ivan Castiglione (che interpretava l'ispettore Arletti).

La storia è incentrata sulle vicende di una coppia che decide di metter su famiglia e di provare ad avere un bambino. Alcuni eventi imprevisti però costringono la protagonista a fare i conti con i suoi veri desideri e cercare una via di fuga.

Mentre la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Vitiello (con Marezia Ori), la fotografia è di Lucio Cremonese, e l’organizzazione generale di Antonio Cossia.

In candiere anche un film, sempre diretto da Vitiello, dal titolo di "forneriana memoria" “Choosy”. La serie "In dolce attesa" nelle intenzioni vorrebbe essere realizzata per la Rai o per Netflix.