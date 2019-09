Ascolti tv, Barbara D'Urso 'strapazzata' da Montalbano

Non c'è stata gara nella guerra d'ascolti Rai-Mediaset di domenica 15 settembre. L'atteso ritorno del primetime di Barbara D'Urso non ha premiato: i casi Prati-Caltagirone-Petricciolo, Mickey Rourke e la moglie di Caniggia sono stati argomenti che evidentemente il pubblico non ha gradito. Lo dimostrano i dati: le puntate di Montalbano su RaiUno hanno conquistato oltre 4 milioni e 300mila spettatori, il 21,75% di share. 'Live non è la D'Urso', su Canale 5, si è fermata a poco più di 1 milione e 500mila, con l'11% di share.

Risultati decisamente magri, se si pensa che Hawaii Five O, su Rai Due, ha quasi eguagliato la D'Urso con 1 milione e 200mila spettatori. "Grazie a chi ci ha seguiti", ha scritto la conduttrice napoletana su Instagram.