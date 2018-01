Arteteca "Finalmente sposi" al cinema, il trailer

Il duo comico degli Arteteca torna al cinema. "Finalmente sposi" è il titolo del film, in sala dal 25 gennaio, la cui regia è firmata da Lello Arena. Enzo e Monica, dopo aver partecipato a un reality show, decidono di sposarsi. Monica vuole decidere tutto per far sì che sia una giornata speciale. I due accumulano molti debiti e, nel frattempo, il centro commerciale dove lavorano annuncia la chiusura. Dopo le noze i due, invece, di partire del viaggio di nozze, volano in Germania dal cugino di Enzo, per cercare lavoro e stabilità.