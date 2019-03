Antonello Venditti: "Napoli è la città della musica, della vitalità, della vita"

Antonello Venditti torna a Napoli in concerto al Palapartenope, con il suo "Sotto il segno dei pesci" tour.

Il cantautore romano non ha mai nascosto il suo legame con il capoluogo campano: "Tra le città in assoluto che sento più vicine a me c’è Napoli, che mi fa venire in mente i miei amici, su tutti Pino Daniele e Lucio Dalla, che si sentiva ‘napoletano’, con cui ho condiviso pezzi di vita e di musica, ma anche Enzo Avitabile", racconta al Corriere del Mezzogiorno.

"Con loro e grazie a loro - aggiunge Venditti - ho conosciuto e vissuto questo splendido lembo di terra, che per me rimane la città della musica, della vitalità e della vita".