Un Posto al Sole, anticipazioni giorno per giorno dal 28 maggio al primo giugno 2018

Novità a Palazzo Palladini. Le anticipazioni al 28 maggio al 2 giugno di Un Posto al Sole.

28 maggio

Gli operai sono in subbuglio e Roberto Ferri tenta di ristabilire la calma tra i lavoratori dei cantieri. Marina arriva a Montecarlo: cerca i compratori degli yacht. La tensione tra Filippo e Serena diventa sempre più gravosa. Renato in Ucraina fa visita ai genitori di Nadia, ma quello che scopre non gli piace.

29 maggio

Anita aiutata da Luca cerca di disintossicarsi, ma la strada è lunga e impervia. Filippo decide di chiarirsi con Serena: i due riusciranno a superare le incomprensioni?