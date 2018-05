Un Posto al Sole, anticipazioni (giorno per giorno) dal 21 al 25 maggio 2018

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole dal 21 al 25 maggio 2018.

21 maggio

Ai Cantieri è tempo di tagli e licenziamenti. Tale situazione delicata crea tensioni tra Roberto e Marina. Renato vuole partire con Nadia e riesce all'ultimo secondo a non perdere l'aereo.

22 maggio

Anita non vuole disintossicarsi: Vittorio e Luca vanno a cercarla. Cinzia cerca di sedurre Guido, che prova a resistere. Otello rinuncia alla moto, Teresa è stata categorica. Come regiarà il vigile in pensione?