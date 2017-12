Gomorra 3, le anticipazioni sugli episodi 7 e 8

Gomorra 3 sta, pian piano, svelando le carte di quella che promette essere una guerra tra titani. Con Genny e Ciro di nuovo insieme, lo strano rapporto tra Patrizia e Scianel ed Enzo Sangue Blu pronto a riprendersi ciò che gli spetta la battaglia è appena cominciata.

Le prossime puntate promettono scintille e dare anticipazioni senza spoiler non è facile. Sicuramente - spiega il sito di Sky Atlantic - avremo modo di osservare nel dettaglio l’organizzatissimo traffico di cocaina messo in piedi da Enzo e co., ma non saremo gli unici a notarli. Inoltre, più di un personaggio verrà messo alla prova circa la propria lealtà e qualcuno riceverà un’offerta che non potrà rifiutare, o forse si?

Nell’ottavo episodio rivedremo Scianel, impegnata con il suo nuovo business, e Patrizia, che continua a godere della sua fiducia. Si saldano ulteriormente le alleanze e s’iniziano a sentire echi di guerra.

L’appuntamento è su Sky Atlantic HD alle ore 21.15, venerdì 8 dicembre.