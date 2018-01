Lunedì in onda su RaiDue Anike Torone, la "Whitney Houston di Casoria"

Lunedi 29 gennaio alle ore 11:00, all'interno de 'I Fatti Vostri' su RaiDue, il conduttore Giancarlo Magalli dedicherà lo spazio riservato ai talenti “Saremo Famosi” alla piccola Anike Torone, originaria di Casoria. Undici anni, allieva della Royal Music, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, Anike, ha una voce molto melodiosa accompagnata da un'insolita grinta per una bambina della sua età. La Torone ha partecipato e vinto in diversi concorsi regionali, approdando poi al talent di La "Tra sogno e realtà", ottenendo un alto punteggio dalla giuria.

Su RaiDue Anike si esibirà con due brani: "I will always love you" di Whitney Houston e "Acqua e sale" di Mina e Adriano Celentano, in cui duetterò con i poliedrico Giò Di Tonno.