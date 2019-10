Davide Devenuto (Andrea), l'annuncio è ufficiale: lascia Un Posto al Sole

Giunge ai titoli di coda, dopo 16 lunghi anni, l'avventura di Davide Devenuto ad "Un Posto al Sole". Un addio, quello dell'attore che ha interpretato Andrea Pergolesi nella nota soap targata Rai e da sempre girata e ambientata a Napoli, che fa notizia: Devenuto è della vecchia guardia, tra i volti più noti e più amati dai fan di Upas.

L'addio ufficiale a Upas

Lo annuncerà ufficialmente nel numero di "F" in edicola domani, mercoledì 9 ottobre. Non dovrebbe essere un saluto traumatico, al momento non è escluso che "Andrea" possa farsi rivedere, ma le probabilità che si tratti di un addio sono molte.

Davide Devenuto è da tempo compagno di Serena Rossi – altro ex volto noto di Upas – madre di suo figlio Diego, che adesso ha tre anni. "Avevo un ritmo di vita insostenibile, non riuscivo più ad apprezzare niente, perché dovevo fare tutto di corsa, la parte piacevole del lavoro si è esaurita", spiega l'attore parlando già da ex.

"Andrea è un personaggio che ha raccontato tutto"

Fatica, frustrazioni, "un personaggio che ha raccontato tutto", spiega ancora. E racconta di aver maturato la decisione anche troppo lentamente: "È come se mi fossi reso conto di non essere più utile. Devo sentire che la cosa che faccio arricchisce me per primo, altrimenti non ce la faccio".

Quello del personaggio di Andrea non è un addio che soprenderà più di tanto i fan. Devenuto si era più volte espresso sul tema spiegando che volesse allontanarsi dalla soap che l'aveva reso famoso. "Non nego che l’idea (di lasciare la soap, ndR) mi sfiora parecchie volte – aveva già dichiarato lo scorso maggio – fare da pendolare da Napoli a Roma non è proprio semplice per me”. L'attore allo stesso tempo, però, ammise che abbandonare il suo personaggio sarebbe un'esperienza particolarmente dolorosa, anche e soprattutto per quanto si era affezionato ad Andrea nel corso degli anni. Sedici, tantissimi. Addirittura dal 2003.