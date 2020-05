L'Amica Geniale, la Rai annuncia ufficialmente la terza stagione

RAI e HBO confermano la terza stagione de "L'amica geniale". E' quanto annunciato nei giorni scorsi da Eleonora Andreatta, Direttore di Rai Fiction, e Francesca Orsi, Executive Vice President di HBO Programming.

La terza stagione sarà tratta da “Storia di chi fugge e di chi resta”, il terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante. Una produzione Fandango, The Apartment e Wildside (entrambe parte del gruppo Fremantle), prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, da Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, con Rai Fiction, con HBO Entertainment, in coproduzione con Mowe e Umedia.

“Premiata dal pubblico italiano e internazionale - ha dichiarato Eleonora Andreatta - la grande sfida de 'L’amica geniale' continua con l’annuncio di Rai ed HBO della terza stagione, rafforzando l’ambizione di creare un racconto complesso e portare l’immaginario italiano nel mondo tenendo sempre al centro della narrazione il vissuto del nostro Paese. Il successo della seconda serie ha confermato la potenza della storia di Elena Ferrante e la sua capacità di tradursi in un avvincente racconto seriale amato in tutto il mondo con la ricchezza e il fascino della regia di Saverio Costanzo”.

"Dare vita al bellissimo lavoro di Elena Ferrante è stata una gioia e un privilegio - ha dichiarato Francesca Orsi - Il fatto che sia gli spettatori che i critici abbiano continuato ad abbracciare la storia di Elena e Lila rende il tutto ancora più gratificante e ringraziamo l'intero team guidato da Saverio Costanzo per l'eccezionale lavoro svolto nella seconda stagione. Non vediamo l'ora di raccontare il prossimo capitolo della vita e dell'amicizia di Elena e Lila".

“Abbattere confini geografici e linguistici. Scommettere sul passato per parlare del presente, sul particolare per diventare universali. Era questa la sfida quando tre anni fa abbiamo cominciato a lavorare alla prima stagione de L’amica geniale. Spinti dalla perfezione dei romanzi di Elena Ferrante e dal grande talento di Saverio Costanzo, abbiamo affrontato una sfida spericolata e per questo bellissima. Se ci siamo riusciti è stato anche grazie a HBO e Rai che ci hanno accompagnati in questa avventura seguendo con cura, passo dopo passo, la realizzazione di un progetto che quei confini li ha abbattuti e quella scommessa l’ha vinta con grazia e bellezza”, afferma Lorenzo Mieli, Amministratore Delegato di The Apartment (Fremantle).

“L’Amica Geniale continua la sua strada, e questa è una gioia. Così come è una gioia, e un privilegio, lavorare ad un livello di qualità tanto elevato realizzando un prodotto popolare, amato e seguito da un pubblico così ampio”, dichiara Domenico Procacci, Amministratore Delegato di Fandango.