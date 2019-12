L'amica geniale, anticipazioni sulla nuova stagione

La seconda stagione de "L'amica geniale", serie tv Rai tratta dai libri di Elena Ferrante, sarà in tv a partire dal prossimo 10 febbraio (prima visione Rai1). E iniziano a filtrare nuovi particolari sulla storia e non solo.

Le anticipazioni

La stessa Rai ha reso noto che gli eventi riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco) hanno sedici anni, e la loro esistenza è in un vicolo cieco: Lila si è appena sposata ma - prendendo il cognome del marito - ha l’impressione di aver perso se stessa; Elena è ormai una studentessa modello ma, proprio durante il banchetto di nozze dell’amica, ha capito che non sta bene né nel rione, né fuori.

Le due amiche vanno in vacanza a Ischia, e ritrovano Nino Sarratore (Francesco Serpico), ora studente universitario di belle speranze. L’incontro cambierà per sempre la natura del loro legame, proiettandole in mondi del tutto diversi: mentre Lila diventa un’abile venditrice nel negozio di scarpe della famiglia Solara, Elena continua ostinatamente gli studi ed è disposta a partire per frequentare l’università a Pisa.

La nuova stagione

“L’Amica Geniale - Storia del nuovo cognome" sarà lunga 8 episodi da 50 minuti l'una. È prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, e da Fandango in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment e in co-produzione con Umedia. Di Saverio Costanzo, ha visto la partecipazione di 125 attori e migliaia di comparse, circa 8500 maggiorenni e 860 minorenni, e la realizzazione di circa 2.000 costumi tra realizzazioni originali e di repertorio.

I primi due episodi della nuova stagione saranno presentati in anteprima nelle sale italiane il 27, 28 e 29 gennaio. L’evento al cinema è distribuito in esclusiva da Nexo Digital.