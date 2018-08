La regista napoletana Maria Verde dirigerà la web fiction contro ogni forma di bullismo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

La regista e attrice napoletana Maria Verde dirigerà la web fiction contro ogni forma di bullismo dell'Accademia pugliese Fatti per il Successo dell'imprenditore, attore ed ex modello Miky Falcicchio. Dopo aver ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il cortometraggio “Domus Amoris” (miglior attrice protagonista, miglior cast e menzione speciale della Giuria Internazionale come miglior corto al The Gul Of Naples Indipendent Film Festival 2017) e il docu-film “Gli uomini integri“, Maria Verde racconterà questo fenomeno violento e intenzionale, che può essere di varie tipologie (verbale, fisico, psicologico, sessuale e altre ancora), in 50 puntate. Un triste fenomeno che, purtroppo, è molto diffuso tra i giovani di tutte le età, a partire da quella infantile a quella adolescenziale, che si è diffuso a macchia d'olio anche a causa dei nuovi mezzi di comunicazione digitale.