Violenza sulle donne:centro antiviolenza terra viva: assegna kit antiaggressione alle donne

Quest’anno in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne l’Associazione Terra Viva tramite il suo Centro Antiviolenza e i suoi sportelli distribuiti in Campania, Lazio e Sicilia, esce dall'immobilismo e oltre alla propaganda informativa contro il femminicidio e la violenza di genere, in collaborazione con l'armeria Diana Sport di Napoli, propone la consegna in dotazione personale a tutte le donne vittime di violenza che vengono accolte dal centro antiviolenza Terra Viva e dai suoi sportelli, il Kit antiaggressione e una lezione di difesa personale e uso del kit della durata di 4 ore, presso l'associazione Top Team Tane delle Tigri Scuola Arti del Movimento di Villaricca (NA) . Il Kit antiaggressione messo in campo dal Centro Antiviolenza Terra Viva, si compone di un fischietto in acciaio che lancia un fischio estremamente potente in grado di essere sentito a notevole distanza, una bomboletta di spray al peperoncino di libera vendita che neutralizza eventuali aggressori, inoltre per chi dovesse ordinare e acquistare il kit online, verrà allegato un CD dimostrativo di autodifesa e di corretto uso kit. Il fischietto e lo spray sono contenuti in un elegante sacchetto che può essere di colore viola oppure rosa, tascabile e molto discreto, il kit antiaggressione oltre ad essere dato in dotazione a tutte le donne che denunciano una violenza presso il Centro Terra Viva e i suoi Sportelli, verrà anche venduto al prezzo di 20,00 euro attraverso il sito www.associazioneterraviva.it ma anche presso i gazebo che l’Associazione organizzerà nelle piazze il 25 novembre 2017, potrà essere inoltre anche ordinato attraverso la compilazione del modulo online presente al link https://goo.gl/forms/jas7xrrujXzwmTR73