iniziativa a cura dell’associazione ideatorìa

Iniziativa a sfondo socio-culturale, oltre che di solidarietà Sabato 9 settembre dalle ore 18:30 a Palazzo Nemo Eventi, Nola Iniziativa che fonde solidarietà e promozione socio-culturale, organizzata dall’associazione Ideatorìa, che si terrà sabato 9 settembre dalle ore 18:30 a Palazzo Nemo Eventi, Nola. In apertura, il convegno "Capitalismo finanziario - aspetti economici, giuridici e sociali nel rapporto Banca ed Impresa", iniziativa che ha lo scopo di creare un momento di accrescimento culturale territoriale su un tema di grande rilevanza: le piccole e medie imprese rappresentano una grande fetta del tessuto socio-economico non solo italiano ma anche e soprattutto locale. Affrontare un argomento del genere offre un’occasione di sensibilizzazione e di riflessione su un aspetto molto importante per lo sviluppo territoriale che riguarda tutte le più disparate categorie, tra cui i lavoratori, i produttori gli stakeholders. A seguire, dalle 20.00 in poi l’Aperitivo del cuore, iniziativa di beneficenza proposta dall’associazione Ideatorìa finalizzata a raccogliere fondi per l'acquisto di defibrillatori da donare a scuole ed associazioni sportive dell’Agro Nolano. L’associazione e la sua mission Ideatorìa è un’organizzazione no-profit che ha tra gli obiettivi più importanti quello di dare un apporto concreto al miglioramento della qualità della vita, mettendo a sistema le competenze di tutti i soci e creando una rete di persone provenienti da diversi ambiti professionali. L’evento è stato ispirato dal recente trasferimento del presidio medico del Pronto Soccorso dall’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola al Cis. Tale provvedimento ha comportato una riflessione sullo stato di inadeguatezza di molte strutture scolastiche e sportive della zona, prive dei necessari strumenti di pronto intervento. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di dare una risposta concreta ad una problematica del nostro territorio, incentivando la coesione sociale e sensibilizzando la comunità. Le dichiarazioni dei relatori che interverranno Avv. Francesco Urraro - Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola "Un importante focus con autorevoli rappresentanti del diritto, dell'economia, dell'accademia e delle Istituzioni per una analisi ad ampio raggio del contesto in cui operano le imprese e gli istituti di credito , soprattutto nel nostro territorio, con tutte le implicazioni finanziarie, amministrative e sociali". Prof. Avv. Fimmanò – Docente Ordinario Diritto Commerciale Università degli Studi del Molise, Direttore Scientifico Universitas Mercatorum “Gli ultimi anni hanno rivelato gli effetti disastrosi di un lustro di errori che la politica prima ha commesso e poi non ha saputo correggere. Da un lato l’incapacità di implementare un modello alternativo al sistema banco centrico delle banche pubbliche, erroneamente privatizzate, e dall’altro l’errore di non sfruttare le opportunità di risanamento offerte dall’Unione Europea, subendo solo gli effetti negativi del bail in. Il convegno si propone di fare il punto sulla crisi del capitalismo finanziario italiano e di proporre modelli di sviluppo alternativi, specie nel fondamentale rapporto tra banche ed imprese nel mezzogiorno”. Avv. Carmine Sautariello - Vicepresidente Associazione Ideatorìa “Un interessante momento di riflessione per comprendere il fondamentale mutamento del capitalismo contemporaneo, attraverso la trasformazione del mondo bancario e la progressiva deregolamentazione del sistema medesimo”. Il Programma dell’iniziativa socio-culturale Ore 18.30 Convegno (con riconoscimento dei crediti formativi per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati e all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili): "Capitalismo finanziario - aspetti economici, giuridici e sociali nel rapporto Banca ed Imprese" Introduce e modera Avv. Carmine Sautariello (Vicepresidente Ass. Ideatorìa) Interverranno: - Avv. Francesco Urraro (Presidente Ordine Avvocati Nola) - Dott. Amedeo Giurazza (A.D. Vertis SRG) - Dott. Catello Maresca (Magistrato Direzione Distrettuale Antimafia) - Dott. Pietro Spirito (Presidente Autorità sistema portuale del Tirreno Centrale) - Dott. Domenico Ranieri (Presidente Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili Nola) - Prof. Massimo Lo Cicero (Docente Economia e Mercati Finanziari Unipegaso) - Dott. Eduardo Savarese (Magistrato Tribunale di Nola) - Prof. Avv. Francesco Fimmanò (Docente Ordinario Diritto Commerciale Università degli Studi del Molise, Direttore Scientifico Universitas Mercatorum) - On. Luigi Di Maio (Vicepresidente Camera dei Deputati) A seguire: Ore 20.30 Serata di beneficenza Con il sostegno de: • L'Ordine degli Avvocati di Nola • L'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili Quando: Sabato 9 settembre dalle ore 18:30 Dove: Palazzo Nemo Eventi, via San Gennaro 300, 80035 Nola Per seguire l’evento suoi social basta cliccare sull’Evento Fb dell’iniziativa o seguire gli aggiornamenti direttamente dalla pagina “Ideatorìa”. Per ulteriori Info ideatoria@gmail.com