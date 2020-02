Via Caracciolo: cosa cambia a marzo nella viabilità

Piccola rivoluzione nella viabilità cittadina a marzo, dovuta alla necessitàdi effettuare alcuni lavori di manutenzione. Ecco cosa succederà nei prossimi giorni:

Via Caracciolo

iIn via Francesco Caracciolo, tra il prossimo 2 e 31 marzo, sarà in vigore un dispositivo di traffico temporaneo per lavori, nel tratto compreso tra la confluenza di viale Anton Dohrn e piazza della Vittoria

In particolare, dal 3 al 31 marzo 2020, nel tratto compreso tra viale Anton Dohrn e piazza della Vittoria, la carreggiata risulterà suddivisa in:

1. una corsia di marcia, per i veicoli provenienti da piazza della Vittoria e diretti a viale Anton Dohrn;

2. limite massimo di velocità pari a 30 km/h e divieto di sorpasso nella corsia di cui al precedente punto 1;

3. due corsie di marcia, per i veicoli provenienti da viale Anton Dohrn e diretti a piazza Vittoria;

4. limite massimo di velocità pari a 30 km/h nelle corsie di cui al punto 3;

5. doppia linea di separazione dei sensi di marcia a separazione delle corsie contrapposte di cui ai punti 1 e 3 opportunamente delimitata con elementi di separazione dei sensi di marcia.

Galleria della Vittoria

Per la galleria urbana della Vittoria il nuovo dispositivo di traffico sarà invece in vigore dalle ore 23:30 alle ore 05:00 nelle notti infrasettimanali tra il 2 e 3, 3 e 4, 9 e 10, 10 e 11, 11 e 12, 12 e 13 marzo prossimi, per consentire la manutenzione degli impianti di ventilazione e illuminazione da parte del gestore Citelum illuminazione Scarl. Il dispositivo prevede:

- chiusura della semicarreggiata nel senso di marcia da via Chiatamone a via Acton nelle notti comprese tra 2 e 3, 3 e 4 marzo 2020 e successivamente nelle notti tra il 9 e 10, 10 e 11 marzo 2020 in direzione Municipio, con deviazione del traffico veicolare sul percorso alternativo di via Chiatamone – via Lucilio -via Nazario Sauro – via Ammiraglio Ferdinando Acton;

- chiusura della semicarreggiata nel senso di marcia da via Acton a via Chiatamone nelle notti comprese tra il giorno 11 e 12, 12 e 13 marzo 2020 in direzione piazza della Vittoria, con utilizzo della semicareggiata lasciata libera all'interno della galleria stessa.

Dunque nella galleria della Vittoria ci sarà:

A) il divieto di transito veicolare nella semicarreggiata direzione piazza Municipio, nelle notti comprese tra i giorni 2 e 3, 3 e 4, e successivamente 9 e 10, 10 e 11 del mese di marzo 2020, dalle ore 23:30 alle ore 05:00;

B) nelle notti comprese tra i giorni 11 e 12, 12 e 13 marzo 2020, dalle ore 23:30 alle ore 05:00:

il divieto di transito veicolare nella semicarreggiata direzione piazza della Vittoria; nella carreggiata opposta, il senso unico di circolazione da via Ammiraglio Ferdinando Acton a via Arcoleo/via Chiatamone.

In entrambi le fasi di lavorazione il percorso alternativo in direzione piazza Municipio è via Chiatamone – via Lucilio - via Nazario Sauro – via Ammiraglio Ferdinando Acton.