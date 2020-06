Quanto costa ricaricare l'auto elettrica a Napoli

Avere un'auto elettrica è una soluzione che consente di salvaguardare l'ambiente e anche di risparmiare, sotto diversi profili, dagli incentivi all'acquisto alle tariffe agevolate per il parcheggio passando, ovviamente, per la convenienza del rapporto tra km percorsi e costo del carburante.

Ricarica domestica

Per sapere quanto costa il pieno di energia fatto a casa, è sufficiente consultare la bolletta dell'energia elettrica che riporta in dettaglio tariffa e vari oneri accessori, come spese e imposte.

Ricaricare l'elettrica dalla presa domestica ha un costo che oscilla tra i 10 e i 20 euro, ricordando che i prezzi di fornitura variano in base al gestore che si è scelto.

Mediamente, 100 km con ricarica domestica e utilizzo della Tangenziale o dei raccordi costano circa 4 euro.

Ricarica alle colonnine

Se per qualsiasi motivo non si ha a disposizione una presa domestica, è necessario ricorrere ad una colonnina di ricarica. Anche in questo caso i prezzi variano molto in base al distributore, e possono andare da circa 0,10 euro per KWh in caso di abbonamento mensile e/o convenzione ad oltre 0,70.

Dunque una ricarica effettuata per strada può oscillare da meno di 5 euro con gli abbonamenti e/o le convenzioni fino ad oltre 50 euro.

Mediamente, 100 km con ricarica alla colonnina e utilizzo della Tangenziale o dei raccordi costa costa dunque più di 5 euro

Ricarica intelligente

Se scegliamo di ricaricare l'elettrica con un sistema di pannelli solari, il costo del pieno sarà in pratica di 0 euro.

Da non sottovalutare poi la possibilità offerta da alcune strutture - come parcheggi, centri commerciali o supermercati - che, in alcune occasioni o sulla base della spesa, concedono ore di ricarica gratuita. E' il caso ad esempio di ParkinGo, società leader nel settore dei parcheggi aeroportuali e presente all'aeroporto di Capodichino: "Per usufruire della ricarica elettrica gratuita - avvisa l'azienda dalla sua pagina web - è sufficiente scegliere l’opzione “parcheggio coperto” in fase di prenotazione: le colonnine, infatti, sono disponibili solo all’interno delle strutture".