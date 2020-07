Dove parcheggiare nel centro di Napoli

Trovare parcheggio nella nostra città, anche se si dispone di un permesso sosta residenti, è sicuramente un'impresa difficile, che diventa impossibile se si aspira ad un posto per l'auto gratuito o almeno economica. Per questo motivo in alcune aree particolarmente trafficate, come ad esempio il Centro storico o il Vomero, è consigliabile spostarsi con largo anticipo oppure prenotare il parcheggio, ad esempio attraverso la piattaforma on-line di MyParking, per quanto l'offerta non sia proprio vastissima.

Lasciare l’auto nei pressi della stazione centrale può essere un'ottima idea: qui si trova il Garage Ferraris (via Stefano Brun n.20) che, con i suoi 1700 mq coperti, pavimentati e ben illuminati, è a soli 100m dalla stazione metro e a 100m dalla Circumvesuviana oppure il Garage Low Cost Rinadi a Garibaldi, in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, 91.

Cambiando zona, ma restando in prossimità della metropolitana, vicino alla stazione ferroviaria di Mergellina c’è il Parcheggio Mergellina, in via Salita della Grotta 2, non troppo lontano dalla Linea 2 della metro, dalla ferrovia cumana (stazione C.so Vittorio Emanuele), da fermate autobus e aliscafi per le isole del Golfo o gli imperdibili chalet.

Per il cuore della city, nei pressi di Agenzia delle Entrate, Posta Centrale e a ridosso di via Toledo, c’è il Garage Napoli Centro, in via dei Fiorentini, coperto e sorvegliato;, il Garage Panorama in via Stendhal; il garage coperto di via Ponte di Tappia; il garage Bracco in via Roberto Bracco.

Nella zona di Chiaia da segnalare, anche perché si tratta di un vero gioiello dell'architettura, il Parcheggio Morelli, tra l’altro, è stato ufficialmente riconosciuto come uno dei più belli del mondo, con ascensore panoramico e vista su una porzione di Napoli sotterranea adibita a locale per feste e ricevimenti; il Garage Chiaia, in via Riviera di Chiaia; il Garage dei Fiori in via San Pasquale e i due parcheggi di Cappella Vecchia, di cui uno interamente collocato in una spettacolare grotta di tufo sovrastata dai palazzi di Monte di Dio.

Sicuramente più complicata la situazione al Vomero centro: di pomeriggio è possibile parcheggiare con grattino nell’area mercatale di Antignano, sgombra degli ambulanti. Sempre come sosta pubblica c’è la piazzetta degli Artisti, nei pressi della Posta. Un parcheggio ampio è disponibile a via Luca Giordano e poi c’è il Gioia Parking a via Scarlatti e il Praking garage di via Massimo Stanzione.

I costi della sosta nei parcheggi privati, coperti o scoperti, variano molto in base alla zona, ma è difficile che si paghi meno di 4 euro all'ora.

Diversa la situazione per i parcheggi gestiti dal Comune di Napoli attraverso Anm. Ecco dove trovarli:

Centro Direzionale

Parcheggio L1, senza custodia, orario dal lunedì al sabato, dalle 6.30 alle 24.00. Chiuso la domenica e i festivi. Tariffa: la 1a ora di sosta e frazione € 2,50. Intera giornata (dalle ore 06.30 alle 24.00 / lun. - sab.) € 5,00. Abbonamento mensile € 100,00 Parcheggio L2 senza custodia, posti auto 334, orario dal lunedì al sabato, dalle 6.30 alle 24.00. Chiuso domenica e festivi. Tariffa: la 1a ora di sosta e frazione € 2,50. Intera giornata (dalle ore 06.30 alle 24.00 / lun. - sab.) € 5,00. Abbonamento mensile € 100,00 Parcheggio L3, senza custodia, posti auto 300, orario dal lunedì al sabato, dalle 6.30 alle 21.00, domenica e festivi chiuso. Tariffa: la 1a ora di sosta e frazione € 2,50. Intera giornata (dalle ore 06.30 alle 21.00 / lun. - sab.) € 5,00. Abbonamento mensile € 90,00 - trimestrale € 240,00 (pagamento solo mediante bonifico) Parcheggio T1, senza custodia, posti auto 120, orario lunedì - sabato, 6.30 - 21.00, domenica e festivi chiuso. Tariffa: la 1a ora di sosta e frazione € 2,50. Non è attiva la tariffa giornaliera. Abbonamento mensile € 100,00. Parcheggio T2, senza custodia,posti auto 108, orario lunedì - sabato, 6.30 - 21.00, domenica e festivi chiuso. Tariffa: la 1a ora di sosta e frazione € 2,50. Parcheggio P5, senza custodia, posti auto 792. Orario: lunedì - venerdì 06.30 - 24.00, sabato dalle 06.30 alle 13.30, domenica e festivi chiuso. Tariffa: la 1a ora di sosta e frazione € 2,50. Intera giornata dalle ore 06.30- 21.00 (lun. - ven.) € 5,00. Sabato dalle ore 06,30 alle 13.30 € 5,00. Abbonamento mensile € 90,00 - trimestrale € 240,00. Parcheggio G1, senza custodia. Posti auto 270. Orario: lunedì - sabato 6.30 - 21.00. Domenica e festivi chiuso. Tariffa:la 1a ora di sosta e frazione € 2,50. Intera giornata dalle ore 06.30 alle 21.00 lun. - sab. € 5,00. Abbonamento mensile € 100,00.

Policlinico

via Pansini, Parcheggio Policlinico, senza custodia. Posti auto 210. Orario: lunedì - venerdì, 7.00 - 20.00, sabato dalle 7.00- 13.00 (domenica e festivi chiuso). Tariffa: la 1a ora di sosta e frazione € 2,00. Intera giornata di sosta dalle ore 07.00 alle 20.00 (lun. - ven.) €6,00. Intera giornata di sosta sabato dalle ore 07.00 alle ore 13.30 €6,00.

Vomero

via dell'Erba, vicino Montedonzelli, Parcheggio dell'Erba, senza custodia. Posti auto: 250. Orario: lunedì - sabato 6.00 - 21.00, ma H24 per gli utenti in abbonamento. Domenica e festivi chiuso. Tariffa: Euro 1,00/ora Euro 3,00 (da minimo di 3 a max 7 ore di sosta) Euro 4,00 (intera giornata) Euro 5,00 (notturno) tariffa applicata qualora non si ritirasse l'auto prima della chiusura del parcheggio.

Abbonamento mensile: €70,00 (ore 6.30-ore 20.00); € 105,00 H24 . Trimestrale: €180,00 (ore 6.30- ore 20.00)

Ponticelli

via Argine, Parcheggio Ponticelli, senza custodia. Posti auto 160. Orario: lunedì - sabato 6.00 - 21.00, domenica e festivi chiuso (aperto solo abbonati H24). Tariffa: Euro 1,00 per la prima ora; Euro 2 per le prime 4 ore; Euro 3 per l'intera giornata (dalle ore 06.00 alle ore 21.00); Euro 5 dalle ore 21.00 alle ore 06.00 (tariffa applicata qualora non si ritirasse l'auto prima della chiusura del parcheggio).

Abbonamenti: mensile Euro 50,00 dalle 6.00 alle 21.00, lunedi - sabato. Euro 70,00 per disponibilità H24. Abbonamento trimestrale: € 200,00/ H24

Monaldi

Piazzale E. Ruggieri (Adiacente Ospedale Monaldi) Parcheggio Monaldi, custodito. Posti auto 90. Orario: feriali e festivi 7.20 - 20.20. Tariffa: Tariffa sosta: Euro 2,00 nella fascia oraria 08,00-14,00; Euro 2,00 nella fascia oraria 14,00-20,00; Euro 3,00 nella fascia oraria 08,00-20,00. Servizio custodia: Euro 1,50 la prima ora, Euro 0,50/ora successive alla prima ora

Maschio Angioino

via Vittorio Emanuele III (piazza Municipio), Parcheggio degli Spalti, custodito. Posti auto: 120. Orario: feriali e festivi dalle ore 7.20 alle ore 23.30 con prolungamenti anche fino alle 02.00 in casi speciali. Tariffa sosta e custodia: Euro 3,00 la prima ora Euro 2,50/ora successiva alla prima

Piazza Garibaldi

via Pasquale Stanislao Mancini. Parcheggio Mancini. Posti auto: 64. Posti moto: 32. Tariffa: Euro 3,00 prima ora o frazione. Euro 2,50 ore o frazione successive alla prima. Euro 1,00 ora o frazione per motoveicoli o ciclomotori

Frullone

via Marco Rocco di Torrepadula, adiacente Fermata Metropolitana linea 1 Parcheggio Frullone, senza custodia. Posti auto: 668. Orario: lunedì - sabato 6.00 - 24.00 (domenica e festivi chiuso). Tariffa: Le prime 4 ore di sosta € 2,00; Intera giornata (dalle ore 06.00 alle 24.00) € 3,00; Tariffa notturna (dalle ore 24.00 alle 06.00) € 5,00.

Abbonamento Mensile auto 24 ore (dalle 06.00 alle 24.00 - Escluso domenica e festivi) € 40,00. Trimestrale auto (dalle ore 06.00 alle 24.00 -Escluso domenica e festivi) € 100,00.

Chiaiano 1 - 2

1 - Parcheggio adiacente Metropolitana linea 1

Parcheggio adiacente metropolitana, senza custodia. Posti auto: 109 (adiacente metropolitana) e 272 (sottostante viadotto) . Orario: feriale e festivo 6.00 - 20.00. Tariffa: Euro 1,50 dalle 6.00 alle 20.00 - Euro 3.00 dalle 20.00 alle 6.00)

2 - Parcheggio sottostante viadotto metropolitana (chiusura domenica e festivi)

Parcheggio sotto viadotto metropolitana collinare Linea 1. Posti auto: 180. Orario: lunedì - venerdì 6.00 - 20.00, chiuso sabato, domenica e festivi. Tariffa: Euro 1,50 intera giornata

Scampia

Area adiacente stazione denominata Piscinola Metropolitana linea 1 Posti auto: 204 Orario: feriali e festivi 6.00 - 20.00 Tariffa: Euro 1,50 intera giornata

Pianura

Parcheggio Pianura, senza custodia. Posti auto: 220. Orario: lunedì - sabato 6.30 - 24.00 (domenica chiuso, aperto solo per gli abbonati H24). Tariffa: Le prime 4 ore di sosta € 2,00. Intera giornata (dalle ore 06.00 alle 24.00) € 3,00.Tariffa notturna (dalle ore 24.00 alle 06.00) € 5,00.

Abbonamenti: Mensile auto (dalle ore 06.00 alle 24.00 - Escluso domenica e festivi) € 35,00; Mensile auto 24 ore € 60,00

Brin

Parcheggio Brin, enza custodia. Posti auto: 1330, orario feriali e festivi H/24. Tariffa: - dalle ore 6.00 alle ore 24.00: € 0,50/H e frazione (minimo di € 2,00 e massimo di € 5,00) - dalle ore 24.00 alle ore 06.00: tariffa unica di € 5,00 .

Abbonamenti: Mini abbonamenti 4 giorni: € 25,00. 7 giorni: € 35,00. Mensile: €90,00, H24, posto libero; Mensile: €120, H24, posto riservato. Mensile solo diurno: €50,00, valido dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle 19.00.

Bagnoli

Parcheggio Bagnoli,enza custodia, posti auto: 330. Posti moto: 100. Orario lunedì - sabato 6.00 - 24.00 (per abbonati h24), domenica e festivi chiuso. Tariffa: dalle 6.00 alle 21.00: € 1,00 per durata della sosta fino a 4 ore € 2,00 per durata della sosta superiore a 4 ore dalle 21.00 alle 06.00: 0,50 €/ora e frazione

Per le partite in casa del Napoli, il parcheggio resta aperto anche la domenica, con tariffa di euro 2, da 3 ore prima dell'inizio partita fino a 2 ore dopo il termine.

Abbonamento auto: - mensile h24 €60,00 (valido tutti i giorni) - mensile giornaliero dalle 6.00 alle 21.00 €40,00 (escluso domeniche e festivi) - trimestrale h24 €160,00 (valido tutti i giorni) - trimestrale giornaliero dalle ore 6.00 alle 21.00 € 90,00 (escluso domeniche e festivi).

Abbonamento moto: - mensile h24 € 35,00 (valido tutti i giorni) - trimestrale h24 € 90,00 (valido tutti i giorni).

Colli Aminei

Parcheggio Colli Aminei. Senza custodia. Posti auto: 240, orario feriali e festivi H/24. Tariffa: Euro 2,00 prime 4 ore di sosta Euro 0,50 per ora o frazione successiva. Abbonamenti: mensile: €80,00 H24 posto libero; Mensile: €100 H24 posto riservato; Mensile: €35,00 dalle ore 7.00 alle ore 22.00-dal lunedì al sabato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mancini

Parcheggio Mancini. Senza custodia. Posti auto: 50. Orario feriali e festivi 7.20 - 20.20. Tariffa: Euro 3,00 prima ora o frazione, Euro 2,50 per ora o frazione successiva. Abbonamenti: mensile intera giornata (compresa la notte) euro 120,00 - mensile fascia oraria 8-20 euro 100,00 - mensile mezza giornata (fascia oraria 8-14) euro 70,00 - mensile mezza giornata (fascia oraria 14-20) euro 60,00