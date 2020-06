Dove ricariche le auto elettriche a Napoli

Decisamente in crescita il parco delle auto elettriche tra Napoli e provincia, come attestano i dati ACI sulle immatricolazioni. Trovare una colonnina di ricarica all’ombra del Vesuvio, tuttavia, non sempre è facile. Per scegliere dove dirigersi, inoltre, è fondamentale poter sapere in anticipo se la presa è già occupata, prenotata o disponibile: ricaricare un’utilitaria, infatti,richiede in media circa 2 ore.

Sicuramente d’aiuto sono le mappe online che, però, spesso, non sono aggiornate. Bisogna quindi fare molta attenzione.

Ecco le principali mappe che indicano la presenza sul territorio di colonnine di ricarica per le elettriche:

https://goelectricstations.it/?lang=it

https://evway.net/