Marzo: quali sono le verdure e la frutta di stagione

Consumare prodotti di stagione consente di beneficiare pienamente dei nutrienti oltre che di sapori più intensi e, anche, di risparmiare un bel po' sulla spesa perché frutta e verdure in linea con i tempi di raccolta e maturazione richiedono minori costi di produzione.

Il mese di marzo fa certamente da spartiacque rispetto all'inverno e, con i suoi prodotti dell'orto, introduce il tripudio di profumi, colori e sapori della primavera. Ecco allora l'elenco delle verdure e dei frutti tipici di questo mese:

La verdura di marzo

aglio, agretti, asparagi, bietole, broccoli, carciofi, carote, cavolfiori, cavolo cappuccio cavolo verza, cicoria, cime di rapa, cipolle, cipollotti, finocchi, indivia, lattuga, patate novelle, porri, radicchio, rape, ravanelli, sedano, spinaci, topinambur, taccole, zucca.

La frutta di marzo

Arance, clementine kiwi, limoni, mandarini, mele, pere, pompelmi.

Le erbe aromatiche di marzo

prezzemolo, rosmarino, salvia.

Ovviamente particolari condizioni meteo, come sicuramente si è rivelato il caldo delle ultime settimane, possono condurre ad una maturazione precoce alcune varietà: è questa la ragione per cui stiamo assistendo ad una vera sovrabbondanza di alcune verdure/frutti come, ad esempio, i fragoloni