Vaselina: un ottimo lubrificante ma non per tutto

La vaselina è una sostanza oleosa inodore e incolore che si ricava dai residui della lavorazione del petrolio. La sua principale caratteristica è di essere idrofobica: significa che non si scioglie con l'acqua o l'umidità, non si asciuga all'aria e, se riscaldata, diventa molto scivolosa.

Nella versione in vendita in farmacia ha diversi impieghi, tutti sicuri. Ecco quali:

Lubrificante per serrature, porte e cassetti Trattandosi di una sostanza oleosa, dalla consistenza cerosa, la vaselina è un ottimo lubrificante per serrature che si inceppano, cassetti che non scorrono, cardini cigolanti, cerniere e perni. E' inoltre ideale per sfilare anelli diventati troppo stretti.

Anti macchie per la pelle Se applicata lungo l'attaccatura dei capelli e sulle orecchie, la vaselina impedisce alla tintura per capelli di macchiare la pelle. Spalmata sui polpastrelli e sulle cuticole, li protegge dalle fuoriuscite di smalto.

Acceleratore di profumo Utilizzata come base per qualsiasi tipo di profumo ne esalta la fragranza e la conserva per più tempo.

Protettivo Ben distribuita sulla pelle, crea una sorta di pellicola che protegge dagli agenti esterni e impedisce la disidratazione. Aiuta quindi a velocizzare la guarigione di piccole ferite e ustioni superficiali. Attenzione: prima di applicare la vaselina su tagli e abrasioni, disinfettate sempre con cura..

Applicata sulla pelle bagnata di piedi e mani, si rivela particolarmente efficace contro screpolature e ragadi.

E' inoltre ottima anche per proteggere le labbra quando fa molto freddo o se si praticano sport come sci o vela.

Funzionando da sigillante, può essere utilizzata in caso di irritazioni da pannolino. Attenzione: i pannolini devono essere cambiati spesso, e la pelle sempre detersa e tamponata - senza strofinare - con un panno morbidissimo (ottima la garza di cotone)

Prodotto di bellezza La vaselina è molto efficace per rimuovere mascara ed eyeliner.

Applicata - in modica quantità - sulle punte dei capelli ne conserva l'idratazione ed evita che si sfibrino

Sesso e vaselina

Nonostante la più diffusa convinzione, la vaselina è decisamente un prodotto non consigliato per le attività sessuali: per una serie di complicate reazioni chimiche, questa sostanza può infatti intaccare il materiale di cui sono fatti i preservativi, rendendoli porosi o rompendoli in più punti.

Sempre a causa di reazioni chimiche ttra sostanze, la vaselina può anche irrimediabilmente danneggiare i sex toys.

Infine, ma non ultimo, applicata nelle parti intime favorisce le infezioni di tipo batterico.