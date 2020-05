Collegamenti con le isole, più corse per Ischia e Capri: gli orari

Traghetti e aliscafi effettueranno più corse per le isole del Golfo di Napoli a partire da questo weekend. Per Ischia ci saranno circa 10 corse in più al giorno e viceversa, 7 in più per Capri e viceversa. Previsto il prolungamento degli orari, con ultima corsa da Napoli per Ischia Porto alle 21,55

Gli orari

- Da Napoli (tutti i porti) a Ischia (tutti i porti)

8,25 Napoli – 9,25 Casamicciola aliscafo (Snav)

9,25 Napoli – 10,55 Ischia Porto traghetto (Caremar)

13,10 Napoli – 14,10 Ischia Porto aliscafo (Caremar)

15,45 Napoli – 17,05 Casamicciola traghetto (Caremar)

16,20 Napoli – 17,20 Ischia Porto aliscafo (Snav)

18,15 Napoli – 19,15 Ischia Porto aliscafo (Caremar)

19,00 Napoli – 20,00 Casamicciola aliscafo (Snav)

19,25 Napoli – 21,00 Ischia Porto traghetto (Caremar)

21,05 Napoli 22,05 Ischia Porto aliscafo (Caremar)

21,55 Napoli 23,30 Ischia Porto traghetto (Carermar)

- Da Ischia (tutti i porti) a Napoli (tutti i porti)

6,45 Ischia Porto – 7,50 Napoli aliscafo (Caremar)

7,00 Ischia Porto – 8,35 Napoli traghetto (Caremar)

7,10 Casamicciola – 8,10 Napoli aliscafo (Snav)

9,45 Casamicciola – 10,45 Napoli aliscafo (Snav)

12,55 Casamicciola – 14,30 Napoli traghetto (Caremar)

13,50 Ischia Porto – 15,10 Napoli traghetto (Caremar)

14,30 Ischia Porto – 15,30 Napoli Aliscafo (Caremar)

17,40 Casamicciola – 18,40 Napoli aliscafo (Snav)

20,20 Ischia Porto – 21,40 Napoli traghetto (Caremar)