Taxi a Napoli: i numeri utili

In città ci sono diversi punti di sosta per i taxi che, generalmente, rispondono a 3 compagnie principali:

Consortaxi, telefono 081.22.22, www.consortaxi.com. Servizio attivo tutti i giorni H24.

Radio Taxi Partenope, telefono 081 0101, www.radiotaxipartenope.it. A disposizione 24h/24h, effettua anche servizi per escursioni e cerimonie.

Taxi Napoli, telefono 081.88.88, www.taxinapoli.it. Scaricando l’apposita APP gratuita è possibile richiedere, prenotare e pagare la vettura direttamente dallo smartphone. Fornisce anche servizi per escursioni fuori città e stipula convenzioni.

Il Comune di Napoli, attraverso la propria piattaforma web, avvisa che "è consigliabile, prima di salire su un taxi, memorizzare il numero di 4 cifre (C.P.) riportato sia sugli sportelli dell'autovettura che all'interno dell'abitacolo". Si tratta infatti di un riferimento essenziale per poter individuare il tassista in caso si dimenticasse qualcosa nella vettura o fosse necessario richiedere informazioni e/o segnalare eventuali scorrettezze.

Si ricorda inoltre che, alla richiesta dell'utente, il tassista è obbligato a rilasciare ricevuta di pagamento. Il documento non ha valore fiscale e deve essere redatto su modello autorizzato dal Comune di Napoli: non sono cioè ammesse ricevute diverse da quella autorizzata dall'amministrazione comunale. La ricevuta, invece, è obbligatoria in caso di corsa a tariffa predeterminata: in questo caso va consegnata all'utente prima dell'inizio della corsa.

Qualsiasi reclamo può essere segnalato via fax o via e-mail, anche con apposito "Modello reclamo utente", al Servizio di Trasporto Pubblico.

Taxi collettivo

In giorni o periodi particolari, il Comune può prevedere la possibilità di servizi di taxi collettivo, con costi fissi. Per le informazioni: tel. 081.7952922/3 fax 081.7952936/7 e-mail: trasporto.pubblico@comune.napoli.it