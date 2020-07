Trasporto pubblico: cosa cambia a Napoli durante l'estate

Linee tranviarie: 1 Poggioreale - Via C. Colombo (Porto) (linea tranviaria) (in servizio dal 31 gennaio 2020) 2 S. Giovanni (Deposito) - Piazza Nazionale (linea tranviaria) (temporaneamente sospesa) 4 Corso S.Giovanni - Via Colombo (linea tranviaria) (temporaneamente sospesa) Linee urbane: 128 Via C.Console - Via Scarlatti (temporaneamente sospesa) 130 Poggioreale Parise - Vico Acitillo (temporaneamente sospesa) 132 Largo Giustiniano - Via Scarlatti regolare 139 Cardarelli - Dante (temporaneamente sospesa) 140 Capo Posillipo - Via Santa Lucia regolare 147 Piazza G.B. Vico - Via Tino Da Camaino regolare 150 Garibaldi - Via Pansini (temporaneamente sospesa) 151 Piazza Garibaldi (MN1/FFSS) - Piazzale Tecchio (MN2) regolare 154 S. Giovanni - Piazza Vittoria regolare 168 Frullone - Museo Capodimonte - P. Dante regolare 178 Piazza Tafuri - Museo Capodimonte - Piazza Museo regolare 180 Piazzale Tecchio - Scampia (Stazione MN1) (temporaneamente sospesa) 181 Piazzale Tecchio - via Luca Giordano regolare 182 Via Paternum- Via Costantinopoli regolare 184 Via delle Galassie - Piazza Cavour regolare 185 Piazza Carlo III - Via Zanotti Bianco (temporaneamente sospesa) 190 Poggioreale - v. Pansini (Policlinico) (temporaneamente sospesa) 191 Argine - Ponte di Casanova regolare 194 Brin - v. Chiaromonte regolare 195 Via Argine - Piazza Garibaldi regolare 196 Brin- Maria Callas regolare 502 Piazzale Tecchio - Via Pisciarelli regolare 503 Piazzale Tecchio – Piazza Salvemini (temporaneamente sospesa) 532 Via Picasso - P.zza IV Giornate (temporaneamente sospesa) 602 Garibaldi - p.zza Dante (linea occasionale) 604 Ospedale Cardarelli – Museo Capodimonte - Dante regolare 612 V. Picasso - v. Epomeo - Piedigrotta (dal 1° luglio sostituisce la linea C12) 618 Largo Giustiniano - v. Epomeo - p.le Tecchio (dal 1° luglio sostituisce la linea C18) 621 Mergellina - Manzoni (linea sostitutiva) 622 Capo Posillipo - Marechiaro (linea occasionale estiva) 627 Mergellina - Corso Europa (sospesa) 633 V. Picasso - v. Epomeo - v. Gemito (dal 1° luglio al 1° settembre sostituisce le linee C13 e C33) 639 Ospedale Cardarelli – v. Santacroce (dal 1° luglio al 1° settembre sostituisce la linea 139) 640 Capo Posillipo - Mergellina (linea occasionale) 654 Piazza Carlo III - S. Eframo (temporaneamente sospesa) 664 Metro Scampia - p.zza Dante (linea occasionale sostitutiva M1) 665 Metro Scampia - Cardarelli (linea sostitutiva occasionale M1) 669 Piazza Garibaldi - V. Puglie regolare 678 M1 frullone - v. Certosa di Parma (linea sospesa) 741 C. Aosta - Zona Ospedaliera regolare C1 Piazzale Tecchio - Padula (temporaneamente sospesa) C5 Metropolitana Bagnoli - via Nuova Agnano (temporaneamente sospesa) C12 Pianura (Staz. Circumflegrea) - Piazza Vittoria (temporaneamente sospesa e sostituita dalla 612) C13 Pianura - Piazza 4 Giornate (temporaneamente sospesa e sostituita dalla 633) C16 Via Mergellina - Via Battistello Caracciolo regolare C18 Largo Giustiniano - Piazza Vittoria (temporaneamente sospesa e sostituita dalla 618) C21 Mergellina - Capo Posillipo regolare C27 Mergellina - Manzoni (temporaneamente sospesa) C31 Capo Posillipo - Via Scarlatti regolare C33 Via Suarez - Via Cinthia (Università) (temporaneamente sospesa e sostituita dalla 633) C33E Via Suarez - Via Cinthia (Università) (temporaneamente sospesa) C36 Piazza Vanvitelli - Via San Domenico (temporaneamente sospesa) C38 Cardarelli (Ospedale) - Via Gemito (temporaneamente sospesa) C41 Piazzale Ruggieri (Osp. Monaldi) - Medaglie d'Oro (temporaneamente sospesa) C44 Via Suarez - Via dell'Eremo regolare C51 Piazza Cavour - Fontanelle (soppressa) C52 Piazza Cavour - Ospedale San Gennaro (temporaneamente sospesa) C56 Poggioreale - Piazza Garibaldi (temporaneamente sospesa) C63 Via Nicolini - Museo Capodimonte Porta Grande - Piazza Dante regolare C67 Scampia (Stazione MN1) - Museo e Tondo Capodimonte C68 P.zza Carlo III - Via Ruffo di Calabria (esterno Aeroporto Civile) (temporaneamente sospesa) C76 Cardarelli ( Ospedale ) - Via Comunale Margherita (temporaneamente sospesa) C78 Frullone (Stazione MN1) - Rione dei Fiori regolare C87 Via Paeternum - Rione dei Fiori (temporaneamente sospesa) E6 P. Trieste e Trento - Piazza dei Martiri (temporaneamente sospesa) R2 Brin - Via San Carlo regolare R5 Via B. Brin - Staz. Scampia M1 regolare R6 P.le Tecchio - Pianura regolare R7 Bagnoli - P.zza Vittoria regolare V1 San Martino (Certosa) - Viale Michelangelo (temporaneamente sospesa)