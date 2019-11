Moto elettriche: le migliori del 2019

Le moto elettriche stanno suscitando sempre più interesse tra gli appassionati delle due ruote: zero emissioni gassose, rumore ridotto, energia da fonti rinnovabili si affiancano, infatti, a look curato, autonomia fino a 400 chilometri e prestazioni da pista con velocità fino a 240 Km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in tre secondi.

Sportive, naked e da cross, i modelli presentati quest'anno sul mercato sono adatti a qualsiasi esigenza e, anche nella nostra città, iniziano a farsi notare. Ecco la nostra selezione delle più interessanti:

Energica Eva Ribelle

L’italiana Energica Eva Ribelle, la prima 100% streetfighter elettrica, è una moto dal look aggressivo e dalle interessanti prestazioni: potenza di 107 KW, coppia di 215 NM e velocità massima di 200 Km/h. Ha autonomia di 400 km in uso urbano. Prezzo a partire da 27.990 euro.

Energica Ego

Sempre di Energica, la Ego è una moto elettrica ad elevate prestazioni, con velocità massima di 240 Km/h. La versione Ego+ è dotata di una batteria da 21,5 kW derivata dall’esperienza racing. Ego ha autonomia fino a 400 km in modalità urbana, 230 km in guida combinata e 180 km in guida sostenuta. E' sul mercato a partire da 23.990 euro.

Harley-Davidson LiveWire

L’Harley-Davidson LiveWire è una naked elettrica in grado di scattare da 0 a 100 Km/h in tre secondi. Ha un'autonomia fino a 150 chilometri, un leggero telaio in alluminio, sospensioni Showa completamente regolabili e potenza di 78 KW. Il prezzo di listino parte da 34.200 euro.

KTM Freeride E-XC 2019

La KTM Freeride E-XC 2019 è una moto da cross con motore elettrico brushless a magnete sincrono permanente, potenza di 9 KW e coppia di 42 NM. Il telaio perimetrale è in acciaio-alluminio. Con mappa Economy ha un’ora e mezza di autonomia di utilizzo. Il prezzo di listino è di 11.825 euro.

Accessori moto: i prodotti più venduti sul web

Lucchetto Antifurto Bloccadisco

Coprimoto Impermeabile Universale

Kit Catena + Lucchetto