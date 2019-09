I migliori SUV a meno di 19.000 euro

Il SUV è decisamente tra i veicoli più adatti per la nostra città: distanza dal suolo rialzata - a prova di basoli, buche e dissesti - trazione integrale e cilindrate elevata tipiche di un fuoristrada e comfort da automobile, lo rendono un must-have per chi si sposta a Napoli. Se non avete un grandissimo budget, ecco la nostra selezione di cinque modelli davvero interessanti al prezzo di listino inferiore ai 19.000 euro. Versatili, pratici ed economici, sono comodi sia per i lunghi viaggi che per l'utilizzo in città, grazie anche alla possibilità di alimentazione a GPL o metano.

Dacia Duster

Il Dacia Duster è un SUV decisamente economico: il modello base infatti ha un prezzo di listino di soli 11.900 euro. Prodotto in Romania, comodo anche per 5 persone, è disponibile anche con motore a doppia alimentazione benzina e GPL.

Citroen C3 Aircross

Il Citroen C3 Aircross ha look originale e moderno: a partire da 18.300 euro è disponibile anche bicolore. L'abitabilità interna è ottima anche per cinque passeggeri, garantita da una larghezza di 177 centimetri e altezza di 1 metro e 61 cm.

Kia Stonic

Il Kia Stonic a listino costa 16.750 euro. L'allestimento base include touchscreen da 7" con mirroring Apple CarPlay ed Android Auto, Bluetooth, comandi al volante e climatizzatore manuale. Il design moderno viene valorizzato dall'elevata gamma di colori per la carrozzeria, anche in versione bicolore.

Seat Arona

L’Arona di Seat è un Suv compatto, dal design moderno e affilato, in vendita a partire da 17.450 euro e versione a metano disponibile a 19.170 euro.

Renault Captur

Il Renault Captur parte da un prezzo di listino di 16.650 euro: stile inconfondibile e dimensioni contenute (lunghezza di 4.122 mm e larghezza di 1.778 mm), è ottimo per l'utilizzo urbano. Vanta numerose motorizzazioni benzina e diesel da 90 a 150 cavalli.

Accessori auto: i prodotti più venduti sul web

Supporto Auto Smartphone

Organizer Bagagliaio Auto

Liquido lavavetri in Pastiglie Effervescenti

Set Attrezzi per Auto