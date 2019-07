Come scegliere il portabici per auto: i 5 migliori modelli del 2019

Per trasportare una bicicletta in auto ci sono diverse ragioni: una gita in Costiera, un'escursione alle pendici del Vesuvio, una vacanza più o meno lunga magari nella verde Irpinia, e ancora svago, sport etc. Qualsiasi sia il motivo, sono tre le tipologie di portabici per auto disponibili sul mercato e vanno dal classico modello a binario da installare sul tetto dell'automobile a quelli appositamente strutturati per il portellone posteriore del veicolo passando per i congegni che sfruttano il gancio da traino generalmente montato sulla vettura.

Ecco una selezione di cinque diversi portabici per auto acquistabili a partire da 33 euro.

Portabici Posteriore Peruzzo PE 382

Il Peruzzo PE 382 è un modello per trasporto posteriore dal costo contenuto in grado di trasportare tutti i modelli di bicicletta ed adatto alla maggior parte delle auto presenti sul mercato.

Fornito con doppia cinghia superiore, cinghie a tenuta extra, 6 ganci temprati, è in grado di trasportare tre biciclette.

Scopri di più su Amazon a 41 euro

Portabici posteriore Stand Up 2

Anche lo Stand Up 2 è un portabici da agganciare al posteriore dell'auto.

Ideale per le coppie, trasporta due biciclette (carico max 30 kg) ed ha un fissaggio rapido e sicuro, mediante cinghie regolabili, adatto alla maggior parte dei veicoli. E' realizzato in acciaio con canaline poggiaruota in alluminio.

Scopri di più su Amazon a 148 euro

Portabici da tetto Sanremo 10

Il Sanremo 10 è un portabici pre-assemblato, compatto e facile da usare. Si installa con grande facilità sulle barre portatutto fino a 80x46 mm.

Adattabile ad ogni tipo di bici, utilizza un corpo in lega di alluminio super resistente con sistema di bloccaggio rapido. Decisamente un modello da single

Scopri di più su Amazon a 39 euro

Portabici da tetto Cora

Cora propone un portabici da tetto universale, adatto a tutti i tipi di biciclette con tubo obliquo a sezione tonda o ovale, anche di dimensioni extra large, e pneumatici di qualsiasi misura (adattatore in dotazione per cerchi da 20 mm).

Si installa su barre portatutto con sezione massima di 58x50 mm.

Scopri di più su Amazon a 33 euro

Portabici Gancio Traino Peruzzo PE 708/4

Il Peruzzo PE 708 è disponibile in varie versioni in grado di ospitare da 2 a quattro biciclette. E' dunque ideale per gruppi di amici e famiglie.

Dotato di sistema di aggancio e sgancio compatto con chiusura a chiave tra portabici ed auto, verniciatura antigraffio, completo di barra ripetitrice con fanali, utilizza il gancio traino dell'auto

Scopri di più su Amazon a 328 euro

