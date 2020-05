Campania: le modifiche alla viabilità su strade e autostrade per lavori

La necessità di effettuare diversi lavori comporterà modifiche alla viabilità per strade e autostrade della nostra Regione. Ecco cosa ci saspetta in questi giorni:

A2 del Mediterraneo: fino alle ore 18.00 di martedì 30 giugno, per lavori, restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra gli svincoli Lancusi e Padula/Buonabitacolo in entrambe le direzioni, in tratti saltuari. Il cantiere è sospeso nei giorni festivi e prefestivi.

A3 Napoli-Salerno: fino al 30 maggio per i lavori di manutenzione all'interno della "galleria Castello", dalle ore 20.00 alle ore 7.00 è chiuso il tratto compreso tra le uscite Cava De' Tirreni e Salerno in direzione Salerno. I veicoli provenienti da Napoli, una volta usciti dallo svincolo obbligatorio di Cava De' Tirreni, devono percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni autostradali e rientrare in A3

A16 Napoli-Canosa: per consentire lavori di riqualifica delle barriere laterali dei viadotti "Flumeri" e "Serra dei Lupi" dalle 21:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Candela, seguire le indicazioni per Bovino, poi immettersi sulla SR1 verso Bovino-Napoli e proseguire sulla SS90 verso Grottaminarda, con rientro sulla A16, alla stazione autostradale di Grottaminarda, per proseguire in direzione di Napoli.

Variante Solfatara a Pozzuoli: fino al 19 giugno, dalle ore 8 alle ore 17 di tutti i giorni con esclusione del sabato e della domenica, istituito il doppio senso di marcia alternato su un tratto. Il provvedimento si è reso necessario per consentire la realizzazione della segnaletica finalizzata alla messa in esercizio del distributore di carburanti posto lungo l’asse viario e necessaria ad impedire manovre vietate all’entrata e all’uscita dall’impianto. Il senso di marcia alternato è regolato da appositi semafori. Nelle fasce orarie e nei giorni non interessati dai lavori (il sabato e la domenica) sarà ripristinata l’ordinaria circolazione veicolare a doppio senso di marcia.

Galleria della Vittoria a Napoli: per lavori, nella fascia oraria compresa tra le 23.30 e le 6.00 chiusura della Galleria in direzione Piazza Vittoria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

BusItalia Campania informa poi che a seguito della chiusura di via San Lorenzo a Cava de' Tirreni, dalle ore 07.30 alle ore 17:00 da martedì 26 maggio a venerdì 29 maggio e da lunedì 1 giugno a venerdì 5 giugno e comunque fino alla conclusione dei lavori e alla riapertura della strada con ripristino della regolare viabilità, vengono rese operative modifiche temporanee di percorso a carico della Linea 64 Cava-Annunziata-Croce. In andata in direzione Annunziata: percorre in alternativa SS 18, via Fabbro, via Salsano, via Abbro, via Oreste di Benedetto poi percorso regolare