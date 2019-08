Auto: qual è la differenza tra revisione e tagliando

Revisione e tagliando auto sono adempimenti che hanno finalità diverse. Ecco perché

Cos'è la revisione auto

La revisione del veicolo è un check-up completo dell’autovettura, obbligatorio per legge. ù

Serve a stabilire se il veicolo risponde agli standards di legge per lo stato e l'efficienza dei seguenti dispositivi:

dispositivi frenanti (freno a mano e di servizio)

sterzo (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)

visibilità (vetri, specchietti, lavavetri)

impianto elettrico (proiettori, luci, indicatori)

assi pneumatici

sospensioni

telaio (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio)

emissioni (rumori, gas di scarico)

identificazione veicolo (targa, telaio)

altri equipaggiamenti (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove sia presente predisposizione).

La revisione deve obbligatoriamente essere effettuata 4 anni dopo la prima immatricolazione e, successivamente, con cadenza biennale. Le scadenze si applicano a qualsiasi autoveicolo: vetture, caravan, veicoli per trasporto promiscuo, veicoli per trasporto di cose o ad uso speciale e, dal 2003, anche a motoveicoli e ciclomotori.

Revisione Annuale La revisione deve avere cadenza annuale per i veicoli destinati al trasporto di più di 9 persone, compreso il conducente, taxi, auto per noleggio con conducente, autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg, i rimorchi e caravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, autobus, ambulanze e veicoli atipici in cui rientrano le auto elettriche leggere da città.

Dove effettuare la revisione La revisione può essere effettuata presso gli uffici della Motorizzazione Civile o presso le officine di riparazione meccanica autorizzate dalle Province .

Revisione positiva o negativa Se la visita ha esito positivo viene rilasciata un'etichetta adesiva che riporta l'esito della revisione e che deve essere applicata sulla Carta di Circolazione.

In caso di revisione con esito negativo ci sono due possibilità:

se viene riportato "ripetere", dovranno essere effettuate le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti, presso un meccanico di fiducia, e quindi effettuata una nuova revisione entro un mese.

Se invece riportato "sospeso", dovranno essere effettuate le riparazioni necessarie e poi bisognerà presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare.

Mancata revisione: le sanzioni Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa e al ritiro della Carta di Circolazione, che viene spedita all'ufficio della Motorizzazione Civile competente per il luogo in cui è stata accertata l'infrazione e restituita soltanto dopo aver effettuato la revisione.

Cos'è il tagliando auto

Il tagliando è un controllo dello stato di salute del veicolo finalizzato ad accertare lo stato di usura delle sue componenti meccaniche. E' necessario per non perdere il diritto alla garanzia dell’auto da parte della Casa Madre.

Quando va effettuato il tagliando Le scadenze dei tagliandi sono specificate sul libretto d'uso di ciascun veicolo e possono essere temporali o basate sui km percorsi. In alcuni casi è la centralina dell'auto ad avvisare quando sottoporre il veicolo a tagliando.

Il rilascio del tagliando normalmente richiede il controllo di: