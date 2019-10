Crossover e Suv: non proprio la stessa cosa

SUV è l'acronimo - cioè un nome formato con le iniziali di alcune parole - di Sport Utility Vehicle: tradotto letteralmente, in italiano significa veicolo utilitario sportivo. Fino a non molto tempo fa appartenevano al segmento delle vetture di lusso, conosciute da pochi estimatori e, a in ragione del prezzo, riservate ad un mercato molto ristretto. Da qualche anno, ormai, sono diventate però linea di punta di molte case automobilistiche perché sempre più richieste per le loro caratteristiche.

Le caratteristiche dei SUV I SUV, infatti, coniugano il comfort e la praticità delle auto da città con la robustezza e il rendiemento tipici dei fuoristrada, di cui hanno molte caratteristiche.

Il loro avanzato sistema di aderenza alle superfici, in particolare, rende sia i SUV che i SUV compatti particolarmente adatti a reti stradali come quella di Napoli - con le sue salite e discese - e la posizione di guida decisamente più alta di quella di una classica vettura da città, consente il controllo visivo della situazione anche nei peggiori ingolfamenti e incroci.

La Storia dei SUV I SUV - che derivano dai veicoli commerciali del secondo dopoguerra - cominciano a diffondersi alla fine del secolo scorso: molti automobilisti, infatti, cercavano automobili sicure e solide da utilizzare in città, sull’asfalto, ma anche caratteristiche di guida sportive e divertenti, classiche dei fuoristrada.

SUV e Crossover: non proprio la stessa cosa Spesso con il termine SUV ci si riferisceanche ai fuoristrada e crossover, ma le differenze tra questi veicoli non sono di poco conto. Infatti il SUV

4x4 per caratteristiche di peso, resistenza e telaio, è adatto all'asfalto come allo sterrato , anche in montagna.

, anche in montagna. consuma meno carburante rispetto al corrispettivo fuoristrada 4X4.

monta pneumatici misti che consentono di viaggiare non solo off road come i fuoristrada.

è più semplice da guidare (generalmente infatti non necessita del sistema di bloccaggio del differenziale per terreno scivoloso o accidentato).

ha un abitacolo più spazioso e confortevole, fino a 7 posti, e cofano alto e sospensioni attutiscono i colpi accidentali.

Crossover: cos'è Crossover in inglese significa “miscuglio di generi”. In genere si tratta di veicoli che non hanno le caratteristiche tecniche dei Suv, ad iniziare dalle quattro ruote motrici. Più vicini alla station wagon, hanno però l'assetto rialzato e sono veicoli pensati per lo spostamento tradizionale e non per l'off road.

