Rottamazione auto: come farla a Napoli

Quando non è più possibile o non conviene ripararla, vuol dire che l'auto ha terminato il suo ciclo vitale ed è arrivato il momento di rottamarla.

Se si decide di procedere all'acquisto di un nuovo veicolo, non solo in genere è possibile beneficiare di appositi sconti o incentivi alla rottamazione, ma sarà proprio il concessionario a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per smaltire la vecchia automobile. Diversamente, la legge prescrive l'obbligo di rivolgersi ad un centro autorizzato.

La procedura

Alla consegna, sia il concessionario che il centro di raccolta devono rilasciare certificato di rottamazione dal quale devono risultare

nome e cognome del proprietario/detentore

indirizzo del proprietario/detentore

numero di registrazione/identificazione e firma del titolare dell'impresa che rilascia il certificato

l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa

la data e l'ora di rilascio del certificato

la data e l'ora di presa in carico del mezzo

l'impegno a provvedere alla richiesta di cancellazione dal PRA

gli estremi di identificazione del veicolo (classe, marca, modello, targa e numero di telaio),

i dati personali e la firma del soggetto che effettua la consegna del veicolo (qualora si tratti di soggetto diverso dal proprietario, anche i dati di quest'ultimo)

Il certificato è importantissimo perché esonera da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa il proprietario del veicolo.

Concessionario o centro autorizzato hanno quindi l'obbligo di presentare al Pubblico Registro Automobilistico - Pra apposita richiesta di cancellazione del veicolo per demolizione, con conseguente fine dell'obbligo di pagamento del bollo auto.

Quanto costa la rottamazione

Senza contestuale nuovo acquisto, la rottamazione ha un costo che comprende la visura per certificare che la vettura non è sottoposta a fermo amministrativo (nel qual caso bisognerà procedere al pagamento di arretrati e pendenze), bolli, diritti e, soprattutto, se si tratta di veicolo accidentato o irrimediabilmente guasto, il trasporto con carro-attrezzi.

In linea di massima si può stimare una spesa che, in base al tipo di auto, va dai 150 ai 300 euro.

Documenti necessari

Per ottenere la rottamazione e la cancellazione del veicolo dal PRA, è necessario avere: