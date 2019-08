Valigia perfetta: ecco come si fa

Fare le valigie, soprattutto se si viaggia con i bambini, diventa spesso un'impresa titanica. Prima della partenza sembra tutto indispensabile e poi, al rientro, dopo tanta fatica per trasportare bagagli pesantissimi e ingombrati e piegare e sistemare un'infinità di vestiti e accessori, si scopre che la metà e oltre delle cose non sono state utilizzate.

Preparare la valigia perfetta però non è impossibile. Ecco come:

Abbina

Pochi capi essenziali di colore basic (nero, grigio o bianco) renderanno possibile avere un look sempre nuovo e fresco cambiando semplicemente gli accessori.

Fai una lista

La lista è indispensabile per organizzarsi e mantenere tutto sotto controllo: leggerla e rileggerla aiuterà a capire se stai infilando in valigia pesi superflui o, al contrario, stai dimenticando qualcosa di necessario.

Prima scarpe e calzini

Qualunque sia la valigia che hai scelto, inizia a riempirla mettendo le scarpe sul fondo, lungo i lati della valigia: inserisci all'interno calze e calzini arrotolati, in modo da risparmiare spazio e, allo stesso tempo, mantenere la forma delle calzature, quindi chiudile in sacchetti di plastica.

Il consiglio in più: le scarpe funzionano anche da ottimo involucro di protezione per oggetti fragili.

Sfrutta gli spazi

Lo spazio tra oggetti rigidi o semirigidi - come, appunto, le scarpe - può essere riempito con i costumi o con la biancheria intima.

Riempi la valigia a strati

​Per evitare di stropicciare tutto, meglio mettere sul fondo della valigia pantaloni e jeans. Prosegui quindi con i pull e solo alla fine con camicie e vestiti.

Occhio ai "buchi"

Ad ogni strato di vestiti si creeranno piccoli spazi che potranno essere riempiti da piccoli oggetti come accessori o cosmetici. Meglio utilizzare più beauty case di piccole dimensioni che uno solo grande e ingombrante.

Arrotola, non piegare!

Tra i segreti più efficaci per guadagnare spazio c'è quello di arrotolare gli abiti. Non solo saranno più ordinati e, quindi, li troverai più facilmente, ma potrai inserirli negli spazi più stretti senza stropicciarli guadagnando spazio.

Attenzione ai liquidi

Se hai liquidi in valigia, per ridurre al minimo i rischi chiudi i tappi con scotch di carta e riponili in sacchetti di plastica, avendo cura di lasciare all'interno un po' d'aria che servirà ad ammortizzare ulteriormente eventuli colpi.

Una valigia a testa

Ad ognuno la sua valigia: in questo modo si eviteranno disordine e litigi e si gestiranno meglio gli spazi. Se si viaggia con i bambini, un mini trolley tutto per loro servirà anche a responsabilizzarli.